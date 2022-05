Problemas entre River y la Selección Argentina por la convocatoria de Franco Armani y Julián Álvarez

La idea del cuerpo técnico de Scaloni es que River le permitan a Franco Armani (si es que da negativo en su próximo testeo de Covid) y a Julián Álvarez, viajar este domingo por la noche a Bilbao, España, donde la Selección Albiceleste hará base hasta el martes 31, cuando viajen a Inglaterra para el duelo ante la Azurra.

Sin embargo, Gallardo se plantó y aseguró que solo piensa ceder a los dos jugadores después del 25 de mayo, luego de que disputen el duelo ante Alianza Lima, que será el próximo jueves en el Estadio Monumental.

Si bien River ya clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, la aspiración del conjunto de Nuñez es de cerrar esta etapa como el mejor primero (aunque Palmeiras podría sacar 18/18) o ser el segundo mejor de los líderes de cada zona, lo que le permitiría definir como local en la mayoría de las etapas coperas que faltan.

Por ese motivo, Marcelo Gallardo no tiene intenciones de deja que su arquero y su goleador se vayan antes de tiempo.

Esta no es la primera vez que hay diferencias entre River y la Selección Argentina por la citación de futbolistas. El pasado octubre, Gallardo se comunicó con Scaloni e medio de la fecha FIFA para que liberara a Julián Álvarez para que pudiera jugar en el choque entre el Millonario y Banfield. Finalmente, ese pedido no prosperó y no le cayó bien a varios clubes del fútbol argentino.