¿Qué dijo Carlitos Tevez cuando vio que el Kun Agüero sufrió un problema cardíaco en pleno partido?

En ese momento, el Apache contó: "Estaba viendo el partido y me pegué un cagazo..." y añadió: "Dije 'este boludo se está haciendo, ¿que le pasa?'"

Luego, el Kun contó como vivió ese momento: "Ya me había pasado en un entrenamiento. De repente me empecé a sentir mal, tenía presión en la cabeza, no podía respirar bien..."

"Yo pensé que tenía que ver con el ahogo y, de repente, sentí que me bajaba la presión. En ese momento me empecé a marear y, cuando quería hablar, no podía", continuó relatando el ex delantero de la Selección Argentina.

"Le agarré la mano a un defensor y, como pude, le pedí que pare el partido, porque yo le quería gritar al árbitro y no podía", continuó el Kun, que, luego, agregó: "ahí empezó la arritmia y el corazón comenzó a ir rápido, por eso vino a verme el médico".