Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta del regreso del público visitante a las canchas

"En general hinchas visitantes no. Para que haya hincha visitantes tengo que mandar 800 mil policías, tengo que sacarle toda la policía a Caballito o al que se te ocurra. No hay policías en las comisarías. No se justifica. Y te lo digo yo que soy hincha fanático de fútbol. Pero si tenés que poner tres veces más policías, prefiero darle seguridad a algún barrio", dijo.

"Ojalá algún día podamos hacer partidos con locales y visitantes sin tener que poner tantos policías. Hoy todavía tenemos la preocupación del posible caso de violencia en el fútbol”, remarcó Larreta en diálogo con Metro 95.1.

Por el momento, habrá que conformarse con que los hinchas visitantes puedan asistir fuera de la Ciudad de Buenos Aires o que se permita el ingreso para hinchas "neutrales" como fue el caso de Aldosivi y Boca en Mar del Plata.