Real Madrid - Manchester City: Un fanático se fue antes de que termine el partido y se perdió la remontada del Merengue

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti comenzó perdiendo 1 a 0 y se quedaba afuera, pero una ráfaga de Rodrygo, que convirtió goles a los 90 y 91 minutos, llevó el partido al alargue. Por su parte, en el tiempo suplementario, Benzema definió la serie a favor del Merengue y desató la locura de los madridistas.

Sin embargo, hubo un hincha del Real Madrid que, después de sufrir durante todo el encuentro, se perdió el histórico final. ¿Que le ocurrió? Se fue antes del desenlace y, cuando se enteró del empate quiso volver a entrar, pero no lo dejaron.

El medio español Marca deambuló por las inmediaciones del Bernabéu, donde había varios hinchas del Real Madrid. Uno, en particular, se encontraba sentado en el cordón de la vereda, mirando el partido por su celular. El periodista se acercó a entrevistarlo con el partido 2-1 en el alargue, y el fanático le contó su insólita situación: "He salido como un minuto o dos antes de que acabase el partido porque pensé que ya no nos íbamos a clasificar. Al salir he escuchado el gol, y al volver a entrar a mi abono, que tengo hace 24 años, no nos han dejado".

"El mejor partido de la temporada nos lo estamos perdiendo", cerró. Y si... porque cuando faltaban solo cuarenta segundos para el final, el Real Madrid empató el partido con un gol de Rodrygo.

Cuando solo faltaban 10 segundos para el minuto 91, el mismo jugador puso el 2 a 1 y, ya en el complemento, Benzema puso el 3 a 1 final que le dio el pase a la final al Merengue y que desató la locura de todos los madridistas. A los que estaban dentro y fuera del estadio.