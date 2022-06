Riquelme, en el día de su cumpleaños: "Tuve la suerte de jugar con Messi y Maradona"

image.png

Riquelme y su relación con Lionel Messi

Para empezar, Riquelme, que tuvo la posibilidad de jugar con Messi y Maradona, expresó: "Fue fabuloso, yo fui un afortunado como futbolista. Son los dos jugadores más grandes en la historia de nuestro fútbol. Se me hacía muy fácil jugar al lado de ellos".

"Con Messi tuve la suerte de jugar en la Seleccion y las Olimpiadas. Sabe que lo quiero mucho, me tiene mucho cariño. Hablamos bastante seguido, el tiempo pasó muy rápido. Hemos disfrutado mucho. Al comienzo todos estábamos sorprendidos porque era más rápido con la pelota en los pies que cuando no la tenía", contó el actual vicepresiente de Boca, y añadió: "Él se fue reinventando año a año para ver cómo tenía que ser el mejor del mundo. Es imposible lo que él hizo. Antes no te pateaba un tiro libre, iban todos lejos. Ahora son todos goles. Es un genio jugando a la pelota y de la cabeza porque lo único que quiere es competir. Eso lo puede hacer él solo".

Boca: ¿cómo ve Román al equipo?

Por otra parte, Riquelme aclaró cuál es el cargo que ocupa en el Xeneize: "Yo no soy del Consejo de Fútbol y eso a veces hay que aclararlo", y reconoció que está conforme con el equipo que dirige Sebastián Battaglia: "Estamos muy felices con el equipo que tenemos. Lo han bombardeado durante dos años. El sentido de pertenencia de los más grandes se lo están pasando a los más chicos".

"Fabra entendió lo que significa para nuestro club. Él está asumiendo su rol y empieza a tomar responsabilidades que por ahí no las pensaba", expresó Román que también elogió al Changuito: "Zeballos juega de esa manera cuando se gana, pierde o empata. Es un chico muy sano, por momentos no se da cuenta que está jugando en La Bombonera. Todavía tiene mucho por crecer, hay que llevarlo con tranquilidad".

image.png

Por otro lado, Riquelme habló sobre la situación de Salvio

"Hablé con la gente del Consejo de Fútbol y le han hecho un ofrecimiento muy importante para que continúe. Está a las claras que el club confía en él. Es parte del juego. Cuando llegamos, Salvio ya tenía un contrato firmado. El club quiere contar con él", declaró.

"Yo sé que hablaron con su representante que acaba de llegar de Europa. El esfuerzo que hizo el club es gigante. El que manda es el jugador. Boca quiere contar con Salvio mucho tiempo más, ojalá sea así. A la mamá de Salvio la quiero mucho, todos los partidos me abraza. Si su hijo decide jugar en otro lado, ella va a estar invitada siempre. A mí no me gusta hablar de plata, pero el esfuerzo es muy grande. El club le ofreció cobrar al dolar oficial. Tenemos la ilusión que recupere el nivel en la Libertadores. Boca confía en Salvio. Salvio no nos está haciendo un favor ni nosotros a él".

image.png

¿Boca va por Arturo Vidal?

Con el mercado de pases abierto, circuló un rumor: Boca iría a la carga por Arturo Vidal. Sin embargo, Riquelme lo desmintió: "No hubo ninguna propuesta. Tenemos el cupo de extranjero ocupados. El 30 de junio nos vuelve Jan Hurtado. Entiendo que tengan que hablar de muchas cosas, pero esa es la realidad".

Boca jugará los octavos de final de la Copa Libertadores

Boca disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians y, el primer enfrentamiento será en Brasil el martes 28 de Junio. Ante esta situación, Riquelme expresó: "Todavía no se si voy a viajar, tenemos muchísimo trabajo. Lo importante es que el equipo pueda seguir creciendo. Está jugando bastante bien, estamos contentos los hinchas de Boca".