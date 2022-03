"Tengo varios años de carrera como futbolista y quiero seguir mejorando como tal. Es lindo que Pep Guardiola me haya elogiado en las últimas. Pero hoy me voy enojado porque me perdí varios goles", confesó el atacante que en junio partirá hacia Manchester City.

Por su parte el colombiano Juan Fernando Quintero, una de las figuras del encuentro, empezó felicitando a Laferrere "por el carácter que mostró. No fue fácil el partido y lo ganamos porque atacamos en los momentos justos".

"Estamos encontrándonos dentro del campo porque de eso se trata, de ir mejorando de un partido a otro. Y personalmente cada día me siento mejor, aunque no esté al ciento por ciento", describió.

"Y en este regreso al club lo que me sigue sorprendiendo es el cariño de la gente de River y por eso le estoy tan agradecido", finalizó el colombiano.