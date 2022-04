Hasta ahora, el ex Benfica no recibió una notificación oficial tras la denuncia realizada en la madrugada de anoche por su expareja, pero desde la fiscalía aseguran que no tardará en llegar.

El video del momento en el que Salvio atropella a su expareja Magalí Aravena

El hecho se registró cerca de la 1 de la madrugada frente a un edificio de la calle Azucena Villaflor y Juana Manso, en Puerto Madero. Según el primer diagnóstico del SAME, Magalí Aravena sufrió “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”.