Santi Maratea lo hizo de nuevo: le cambió la vida a un club humilde de Ezeiza que busca construir su estadio

¿Cómo empezó la historia? Uno de los jugadores del club bonaerense, que sueña con jugar en la Primera D, se puso en contacto con el influencer, quien enseguida se conmovió y en sus redes sociales anunció que "comenzaba una nueva colecta para una causa de la que nunca había hablado".

Santi Maratea y una nueva colecta: esta vez con el Fútbol Club Ezeiza

“No tienen nada. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en el terreno que les dio la Municipalidad, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tienen un mango", comunicó Maratea en su multitudinaria cuenta de Instagram, sobre el club que compite en la Liga Metropolitana de San Vicente.

"Más allá de eso, reciben 200 pibes, que muchos están en la calle o no pueden estar en sus casas, vienen acá, entrenan y juegan. Hay muchos clubes que son de barrio que reciben a todos los pibes y que no tienen cómo sustentarse y muchos desaparecen después", concluyó.

El Fútbol Club Ezeiza nació 19 de agosto de 2021, por idea de su presidente y entrenador Santiago Galván. El club entrenaba en un predio cedido por la Municipalidad de Ezeiza, pero sin vestuarios. Hace un par de semanas decidieron mudarse a un predio de Tristán Suárez que era demasiado costoso. Por ese motivo empezó la colecta: para poder afrontar la renta durante dos temporadas de este espacio

Su presidente le dijo a Clarín: "Con lo que juntó Santi la idea es hacer dos canchas en el terreno que nos donaron. Una va a ser para hacer de local los domingos y la otra va a ser de entrenamiento. Queremos hacer vestuarios, un buffet y cerrar todo el predio con alambrado olímpico. También hacer una de las dos canchas de sintético para poder alquilarla y con eso solventar los gastos de la institución".

