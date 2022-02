Se cortó la onda: el Papu Gómez salió fuerte por una publicación sobre Julián Álvarez

"No quieran generar polémicas y tirar mierda donde no la hay. Miren bien la nota que di ayer, no se dejen llevar por falsos títulos de Instagram", expresó el Papu, enojado por el ruido que generaron sus declaraciones. "Un abrazo y vamos Argentina", sentenció el mediocampista del Sevilla en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo una imagen suya con la joven figura de River.