Sebastián Battaglia en Animales Sueltos sobre su ida de Boca: "Todavía no sé porqué me fui"

Sebastián Battaglia en Animales Sueltos: "Todavía no sé porqué me fui de Boca"

"Lo viví con tristeza. No cabe duda. Yo al día siguiente de la eliminación, no me van a dejar mentir, le dije a mis jugadores que había un torneo por pelear y que había que levantarse. Eso fue en el entrenamiento. Después vinieron las decisiones que se tomaron y ellos están para tomar las decisiones". Después le tiró un palo al Consejo de Fútbol: "No sé por qué me fui. Me dolió la manera y la forma. Al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca, de diferentes maneras"

Sebastián Battaglia y su relación con Juan Román Riquelme: "Me hubiese gustado tener más charlas de fútbol con él"

"Hablamos poco con Román. En la salida no hablé. Me hubiese gustado tener una charla de fútbol con él. Hablaba más con el Consejo, y me hubiese gustado hablar más con él", continuó Battaglia. A la hora de responder sobre sus libertades a la hora de elegir a los jugadores para armar el equipo el santafesino no dudó: "Charlas de fútbol siempre hay con los dirigentes, pero la decisión final siempre es del entrenador":