Sebastián Battaglia, enojado, le marcó la cancha a un jugador de Boca: "Que lo aclare él"

Cerca de 24 horas antes de que los de La Ribera se midieran ante el Taladro, Jorman Campuzano le solicitó a Battaglia que no lo colocara dentro de los titulares, ya que está esperando que se defina una posible transferencia. Actualmente, el colombiano se encuentra en los planes de Rosario Central y también de Atlético Nacional.

image.png

"Me dijo que no tenía la cabeza puesta acá por unos temas personales", aseveró el director técnico. Y acto seguido, soltó sin ningún tipo de tapujo: "Aunque también estaría bueno que lo aclare él", resaltó dejando en claro que el colombiano está pensando en un traspaso y no en la actualidad de Boca.

Respecto a la goleada que sufrieron, Battaglia se hizo cargo de todos los errores que tuvieron los futbolistas y explicó: "Banfield aprovechó, tiene buen funcionamiento e hizo los méritos para ganar. No estuvimos coordinados ni firmes en defensa. No debería ser habitual, pero puede suceder porque esto es fútbol". Y completó: "Hoy es difícil encontrar cosas positivas del partido. Volveremos a mirar el partido con mayor detenimiento. El 3-0 en el primer tiempo nos preocupa".

Embed

El martes, el Xeneize tendrá un durísimo compromiso por la Copa Libertadores, donde recibirá a Corinthians en La Bombonera y buscará conseguir el pase a los cuartos de final.