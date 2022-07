Sebastián Battaglia se despidió de Boca con un fuerte mensaje

Luego, se encargó de agradecerle a casi todas las patas del club, pero ¿se olvidó? de una parte: "Quiero agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos, por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron".

image.png

"Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar. A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de Boca, que estuvieron incondicionalmente alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración. Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar…. ¡Gracias por todo y aguante Boca!", cerró el ahora ex DT de Boca, Sebastián Battaglia.