Selección Argentina: El ex River que es la gran sorpresa de Scaloni

Hace una semana, Lionel Scaloni había dado a conocer la lista preliminar de convocados, con 44 futbolistas reservados. Uno de los que más había llamado la atención fue Lucas Boyé, ya que nunca había sido citado para la Selección. En esta última doble fecha de Eliminatorias, tendrá su primera concentración con la Albiceleste.

Qué había dicho Lucas Boyé sobre integrar la lista preliminar de la Selección Argentina

En conferencia de prensa en Elche, Boyé se refirió al llamado y mostró toda su felicidad. "Una alegría inmensa. Independientemente de lo que pase en la lista definitiva, para mí esto ya es un logro. Es un sueño porque para mí estar ahí los que me conocen saben que es muy importante. Me genera una felicidad grandísima", comenzó el exdelantero de River en la conferencia previa al duelo de su Elche ante Granada, por la 28° fecha de La Liga de España.

Al ser consultado sobre si habló con alguien del cuerpo técnico acerca de las chances de integrar esa lista definitiva, expresó: "No hablé con nadie y no sé de qué dependerá. No tengo idea. Eso lo sabrá el técnico y sus ayudantes. Uno trata de hacer siempre lo mejor en su equipo. Para mí, estar en esta prelista es un logro importantísimo y una felicidad muy grande". Y agregó: "Por suerte Argentina está pasando un gran momento. Da gusto ver jugar a nuestra Selección, estoy muy feliz por eso".