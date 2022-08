Sergio Chiquito Romero, criticado en redes sociales por una contradictoria declaración

"Si Racing me hubiese venido a buscar, le hubiese dicho que sí, pero eso no pasó. Por eso estoy en Boca", tiró Romero. " Boca es el club más grande de la Argentina", aseveró Chiquito Romero. El arquero no tuvo problema en asegurar que Boca es el club más grande del país, pero esto le trajo problemas en las redes.

Embed

Semanas atrás, el exarquero de la Selección Argentina estuvo entrenando en el predio de Racing y dijo: "Este es el club más grande del mundo, vamos con todo".

Embed

Sergio Chiquito Romero, con poca actividad en 2022

Romero, de 35 años, jugó la última temporada en el Venezia (14 partidos, 26 goles recibidos) y en marzo de este año fue operado en Barcelona por una lesión en la rodilla derecha. Su último partido fue el 6 de marzo, en la derrota 1-4 como local frente al Sassuolo).

Ex compañero de Riquelme en la Selección, Romero estuvo el jueves charlando con Román en Ezeiza y volvió a juntarse este sábado en la previa del partido ante Platense. El arquero se llevó una oferta para vestir el buzo de Boca hasta diciembre del 2023. Y, luego de analizar la propuesta con su familia, aceptó.