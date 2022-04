¡Terrible! El polémico cruce de Teo Gutiérrez y Miguel Borja en pleno partido

¿Qué se dijeron? Teo fue contundente: “Te cagaste en la Eliminatoria, malparido”. Un comentario que fue en referencia a las actuaciones de Borja, que formó parte de la Selección de Colombia que no pudo clasificar al Mundial que se disputará en Qatar.

El ex hombre de Palmeiras convirtió cuatro goles en los 9 partidos en los que participó del torneo clasificatorio, pero tuvo algunas jugadas desperdiciadas como aquella ante Argentina en la que no pudo vencer al arquero Dibu Martínez. Gutiérrez, por su parte, tiene tres participaciones en Mundiales en su haber, aunque no fue considerado considerado por Reinaldo Rueda para este ciclo.

Por su parte, Borja tuvo su “revancha”, luego del comentario del ex River: en el tercer minuto de adición, le dio el empate a su equipo con un gol que le permite a los de Barraquilla estar en el quinto puesto de la tabla. Deportivo Cali, por su parte, sigue penúltimo…