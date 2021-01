Tevez confirmó que jugará la Copa 2021: "Que la gente se quede tranquila, no voy a cometer el mismo error"

Boca campeón

Carlos Tevez habló con ESPN luego de ganar con Boca su título número 29 y la estrella 70° del Xeneize en su historia.

El Apache dejó en claro que no piensa en el retiro y que jugará la Copa Libertadores 2021 con el club de sus amores.

¡HAY TEVEZ PARA RATO! Carlitos confirmó en #ESPNF10 que seguirá en #Boca este año y jugará la nueva #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/8B2V7GRE5V — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 18, 2021

"Sí, hay Tevez para rato, no tengo pensado dejar de jugar hoy. Por mi viejo, por mi vieja, por mi familia... Voy a seguir intentándolo porque creo que estoy bien, estoy bien físicamente. No tenemos mucho tiempo de parate, son dos semanas nada más donde no perdés lo físico", expresó.

Y amplió: "Este año durísimo que lo tuve en el ámbito familiar, lo hice muy bien dentro de la cancha. Creo que todavía puedo dar y puedo seguir. Que la gente de Boca se quede tranquila, no voy a cometer el mismo error dos veces".

Luego hablo del significado de obtener la Copa que lleva el nombre del ídolo fallecido en noviembre del año pasado. "Es importante ganar el primer torneo que lleva el nombre de Diego tras su fallecimiento y es importante para Boca, porque cuando la mayoría de los planteles están de vacaciones, nosotros estamos jugando, así que no todo es malo".