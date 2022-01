"Lo que puedo adelantar es que Renán Lodi quedó excluido de la posibilidad de ser convocado por no estar vacunado. Perdió la posibilidad de ser llamado por no haber sido vacunado. No sé los aspectos en cuanto a la vacunación, si tomar una dosis o no. Pero sí sé que quedó afuera, se quedó fuera por esta situación", comentó Tite. Frente a esta situación, Brasil tiene como reemplazos a Alex Sandro o Alex Telles.

Y sumó: "Todos nuestros jugadores y componentes de la expedición cumplen los requisitos sanitarios y deportivos que se nos han solicitado para entrar en el país y disputar la competición, al igual que lo hacen en el resto de competiciones en las que participamos".

Para cerrar, dio el ejemplo y mandó un mensaje correcto: "Entiendo particularmente que la vacunación es una responsabilidad social, mía y de los que están a mi lado. Mi familia y yo, y las personas a mi cargo, mis nietos... Ojalá tuviera a mis padres, no los tengo, pero ojalá tuviera la oportunidad de protegerlos. El segundo aspecto es el respeto a las normas sanitarias de cada país. Respetamos las leyes del país, a diferencia de lo que hizo Argentina, cuando vino aquí y entró con atletas sin la debida autorización".