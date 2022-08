Tras su llegada a Boca, Sergio Chiquito Romero le hizo una importante donación a Racing

Pese a eso, la relación del jugador con los directivos de la Academia parece no haber quedado de la mejor forma luego de su llegada a Boca. El propio presidente del club aseguró que "por un tiempo largo" tendrá las puertas cerradas del club, molesto porque el arquero declaró que "Boca es el equipo más grande de Argentina".

Sergio Chiquito Romero a Boca: la contradictoria declaración que indignó a los hinchas de Racing

Sergio Chiquito Romero es nuevo jugador de Boca. El arquero dio el sí y sobre el cierre del libro de pases, el arquero superó los estudios médicos y estampó la firma que lo unirá al xeneize hasta diciembre de 2024.

"Soy un profesional. Yo soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo y hoy me debo a Boca. Por eso, haré todo para que a Boca le vaya bien. Yo tengo que defender estos colores. Si me toca jugar defenderé estos colores". Y agregó: "El destino quiso que el primer partido puede ser ante Racing, pero yo iré a buscar los tres puntos".

"Si Racing me hubiese venido a buscar, le hubiese dicho que sí, pero eso no pasó. Por eso estoy en Boca", tiró Romero. "Boca es el club más grande de la Argentina", aseveró Chiquito Romero. El arquero no tuvo problema en asegurar que Boca es el club más grande del país, pero esto le trajo problemas en las redes.

Semanas atrás, el exarquero de la Selección Argentina estuvo entrenando en el predio de Racing y dijo: "Este es el club más grande del mundo, vamos con todo".