¡Tremendo! El debate futbolero entre Ruggeri y Latorre que encendió la TV

Luego,Oscar Ruggeri aclaró: “Cuando perdió el City, como perdió el City, dijo (Latorre): el Liverpool es el mejor de todos”. Acto seguido, se dirigió a su colega y le hizo una consulta. “Te pregunto algo: los que salen campeones, ¿juegan mal? Para salir campeón, jugás mejor que los demás, porque no puede ser que solamente juegues bien un partido”, le dijo a Diego.

En ese momento, el exatacante de Boca Juniors expresó: “Está mal planteado, ¿quién dijo que el que sale campeón juega mal? Es absurdo. Podés salir campeón pateando penales; errando un penal podés quedarte afuera. Yo, en esa discusión reduccionista y simplista, no me prendo, perdoname. Si vos salís campeón pateando el penal, y el que erra el penal deja de ser el mejor...”.

Por su parte, el periodista Miguel Simón se puso del lado de Latorre y explicó: “En el City, el éxito no pasa por sólo ganar la Champions. ¿Estamos todos de acuerdo que la Premier es el torneo mas competitivo del mundo? Hacemos una oda de la Premier. Está a punto de ganar cuatro de los últimos cinco”. Asimismo, descartó que la eliminación del City haya sido un fracaso: “El equipo no dio la sensación de ser un equipo de el por momentos. Contra Real Madrid, no fue un equipo de Guardiola en los últimos tres minutos”.

Después, Ruggeri indicó: “No se puede decir que la Champions no es lo más importante. Por favor. Es como que acá digan que este campeonato e más importante que la Copa Libertadores”.

Entrando en la conversación, el panelista Diego “Chavo” Fucks cuestionó: “Cuando pierde Guardiola, el fútbol es inexplicable, misterioso. No, muchachos, perdió” y Latorre retrucó: “¿Y cuando pierde el ‘Cholo’ sin hacer un gol, qué le decís? ¿Pone delanteros ahí? Siempre (se) rompe la filosofía al revés. Las preguntas en el fútbol se las hacen a los técnicos como Guardiola. Cuando Simeone agrega delanteros, ¿no rompe su filosofía? No somos ecuánimes”.

“Hay un mal de adjudicarle la culpa al entrenador a todo. Si le hacen un gol de cabeza en el ultimo minuto, hizo mal un cambio. Lo admiro y lo critico”, se defendió “Gambetita”, a lo que Fucks replicó: “Tenemos diferentes criterios para evaluar. De Simeone no decimos que es un misterio el futbol y es inexplicable. En los últimos 20 minutos, Atlético Madrid mereció hacerle un gol al Manchester City, y por misterio, no entró”.

Para finalizar, Closs dijo: “Para mí, (Guardiola) revolucionó el futbol, pero también seamos objetivos. No vayamos detrás del tipo por más que te vuelva loco, que no se equivoca, porque si no... Para los que ponen la guita, es la Champions y ganarla”.