Troyansky tras la dura sanción: "No me arrepiento del festejo ante Boca"

Además, Troyansky, aseguró que la celebración la realizó porque era el cumpleaños del capitán de la Selección Argentina. “Era el cumpleaños de Messi y salió un lindo homenaje. No me arrepiento del festejo, lo hubiese hecho en cualquier cancha", expresó.

“Ahora vamos a hablar con gente del club para ver si vamos a apelar o no, pero por el momento no se habló nada. Todavía no fui a declarar, pero estoy esperando para hacer el descargo. La sanción se da porque somos Unión y es una pena que sea así. Que me hayan dado tres fechas es muy injusto”, declaró el delantero de 25 años.

Por último, el ex-San Lorenzo explicó que el festejo no lo hizo por ser simpatizante del Millonario y sentenció: “No soy hincha de River y no hice el festejo por eso. Cualquier futbolista, desde que es chico, sueña con hacer un gol en cancha de Boca, pero no fue en contra de la gente”.