Un subcampeón del mundo con Argentina no dudó: "River es el Bayern Münich de Sudamérica"

Demichelis comparó a River con el Bayern

"No tengo la intención de escalar más en Bayern Munich, como mucho sería estar como asistente en Primera pero no aceptaría. Me gusta estar en la Reserva porque le doy mi impronta y sé que en el caso de querer algo más, yo debiera irme a otro lado", contó.

Demichelis asumió hace tres temporadas en el club alemán, donde jugó varios años, y en la última se hizo cargo de la Reserva. "River es el Bayern Munich de Sudamérica, tienen similitudes en el respeto y la disciplina que se maneja en las instituciones. No recuerdo un escándalo o algo en River. Pasa lo mismo acá. Eso se crea día a día", comparó.

"De River se habla a nivel mundial y la bandera de hoy es Marcelo. Se habla de él, se lo analiza y se charla mucho sobre él", destacó.