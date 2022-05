Una figura del fútbol argentino anunció sorpresivamente su retiro

"Dificil arrancar a despedirse y encontrar las palabras adecuadas para hacerlo", comienza diciendo el posteo que Cvita, publicó en Instagram.

"No es una chau, no es un hasta luego, ni siquiera es un hasta siempre. Creo que la palabra mas adecuada es GRACIAS", expresó el delantero.

"Queda un último partido en el lugar donde empece y donde terminare. Seguramente podría y deberia ser más extenso en los sentimientos y agradecimientos a tanta gente que conocí y me ayudo, clubes donde me ha tocado estar y momentos únicos que guardaré en el corazón, pero la vida sigue y hoy los proyectos personales y mi vida familiar hacen que tome esta decisión que viene desde hace tiempo y convencido de que es el momento", explicó Cvitanich.

"Entre la melancolía de lo que fue y la incertidumbrede lo que vendrá, pero feliz de haber podido lograr mucho más de lo que imaginé. Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendé, pero, sobre todo, fuí feliz. Gracias...", cerró el ahora ex futbolista que, además, mencionó a todos los clubes en los que jugó a lo largo de su carrera.