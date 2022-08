¡Una locura! Mike Tyson contó cómo derrochó 500 millones de dólares

Luego, Tyson declaró que, de haber mantenido sus millones, se los dejaría a sus ocho hijos, pero dio a entender que eso no es posible. "Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad", finalizó.

miketyson3.jpg

Mike Tyson, furioso por la serie sobre su vida

La serie Mike se estrenará en Hulu el próximo 25 de agosto, pero lo hará con polémica. Tyson expresó su descontento por la forma en que el servicio de suscripción a la carta de vídeo estadounidense llevó a cabo la producción y por no haberse puesto en contacto con él para consultar ciertos episodios de su vida.

"Hulu es la versión en streaming de la trata de esclavos. Robaron mi historia y no me pagaron. No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022. Han robado la historia de mi vida y no me han pagado. Para los ejecutivos de Hulu solo soy un negrata que pueden vender en la subasta", publicó Tyson en Instagram.