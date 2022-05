¿Utopía o realidad? Qué dijo Messi de las chances que tiene de jugar el Mundial 2026

Messi expresó: "La verdad que pienso en este Mundial y después veré. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro. Nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y de un día para otro me tuve que ir".

Cuándo y dónde es el Mundial de 2026

La Copa del Mundo que le sigue a la de Qatar se jugará en Norteamérica y tendrá tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México. Volverá a jugarse a mitad de año, luego de la extrañeza de este año en Oriente Medio, que se juega en noviembre debido a las altas temperaturas de junio y julio. ¿Estará Leo? Dios quiera...