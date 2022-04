Vignolo y Closs quisieron cargar a Oscar Ruggeri con el Mundial 86 y se quedaron mudos

A lo que el ex entrenador de San Lorenzo, entre otros equipos, respondió: "Sí, bárbaro, pero después les ganamos. Ustedes hablan solamente de la defensa. Cinco goles en contra tuvimos. ¿Está mal? Todo lo que ustedes quieran digan, pero cuando pasa la Copa yo la levanto, ustedes no la pueden tocar. Es feo lo que dicen, me atacan a mí".

Embed