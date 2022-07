El increíble gol errado por Erling Haaland sobre el final de Manchester City - Liverpool

Con el partido ya 3-1 en favor de los de Jurgen Klopp, el City fue en busca de un descuento que haga más decorosa la derrota y no tuvo suerte. O mejor dicho, no tuvo puntería. A los 97 minutos, el ex Borussia Dortmund quedó con la pelota enfrente del arco, con un Adrian vencido y... la tiró insólitamente afuera.