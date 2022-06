Zinedine Zidane rompió el silencio: ¿por qué se bajó como técnico del PSG y cuál es el sueño que persigue?

Los medios que dieron a conocer la información también indicaron que en la mente de Zidane estaría el deseo de dirigir a PSG, pero eso sería en un futuro. Ahora, el nuevo señalado por la dirigencia de PSG sería Christopher Galtier, el actual director técnico de Niza.

Zidane 11.jpg El sueño de Zidane es dirigir a la selección de Francia.

El verdadero sueño que persigue Zidane por volver a dirigir

En medio de las noticias sobre su destino, el francés aseguró: "Todavía tengo la ilusión de entrenar. ¿Si puedo aportar cosas aún como entrenador? Sí, muchas, o creo que algunas. Quiero continuar porque aún tengo esa ilusión. Es mi pasión”, respondió en una entrevista a Telefoot, de la cadena francesa TF1.

Sobre su éxito en Real Madrid, donde consiguió tres Champions de manera consecutiva: "Trabajamos mucho, tuvimos jugadores increíbles, y un equipo que me siguió. Yo fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar. Tengo 50 años, estoy satisfecho, estoy feliz, es lo más importante", concluyó Zidane.