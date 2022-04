Graciela Alfano, una chica Juzgada

¿Cómo podemos pedirle justicia a la Justicia si no le entregamos los elementos que los jueces y los fiscales deben tener para presentar pruebas y juzgar como deben hacerlo? Es tan fácil reclamar justicia mientras seguimos negando la verdad y las pruebas que ayuden a condenar a acusados como el dictador Massera, a quien se le pudieron probar todas las muertes, torturas y atropellos que bajo su gestión se cometieron en este país.

Y esto no lo digo yo, lo dijo la Justicia, el lugar al que nadie había elegido para llevar a Graciela Inés Alfano como sospechada de haberse apropiado de bienes y patrimonios de gente desaparecida. Y justamente fue al lugar, Juzgado Federal N° 11 del doctor Claudio Bonadío, al que este humilde periodista llevó a esta buena señora cuando se metió con 30.000 desaparecidos, jugó con la posibilidad de haberse acostado con un genocida y pidió que la citara la Corte de La Haya para que probaran sus supuestos delitos.

El único que hizo posible esa citación involucrando a todos los rumores, acusaciones, denuncias, informes del Servicio de Inteligencia Chileno y demás barbaridades que se dijeron de Graciela Inés Alfano fui yo. Les guste o no les guste fue así. Les duela o no les duela también fue así. El que se cagaba de frío para ir a tribunales a orillas del río a tempraneras fue este cristiano, el que se tuvo que chupar amenazas telefónicas y callejeras fui yo, el que tuvo que reunir pruebas, y pagar teléfonos, bancar testimonios que luego ante el juez se negaban o evaporaban fui yo.

Tres veces fui citado para testificar testimonialmente en el juzgado penal, tuve que volver una y otra vez para reforzar y ampliar mis declaraciones… ¿Saben para qué?... Para volcar todo lo que supe decir en los medios, para señalar exactamente lo que había afirmado y para finalmente depositar en la Ley el destino de Graciela Inés Alfano.

Y justamente fue un juez federal quien en nombre de la Ley decidió y sentención absolverla de todas las dudas y acusaciones. Para el doctor Claudio Bonadío, y el Juzgado Federal N° 11, Alfano es inocente, ¿qué más quieren que haga a quienes me reprochan porque me encontré y entrevisté a Graciela Alfano? ¿Qué más me están pidiendo?, ¿Y qué hicieron esos que hoy levantan el dedo y siguen señalando alegre y livianamente sin ningún tipo de riesgos ni responsabilidades a quienes sólo dejarán en la habladuría barata sin que tengan rigor juzgados?

Por eso, a todos, pero a todos ellos les digo no le pidan a un periodista que juzgue y sentencia, en todo caso exíjanme que informe y opine que es lo que intento hacer cada vez que abro la boca y como siempre, sin mordaza.