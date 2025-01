¡Gran final! Quién se convirtió en el ganador del Cantando 2024

Para la segunda instancia, el hijo de Flor Peña cantó Corre de Jesse y Joy, y el panelista realizó Yo Vengo a ofrecer mi Corazón de Fito Páez. Esta vez, el jurado decidió darle el segundo punto de la noche a la pareja número uno.

En el tercer enfrentamiento, el jurado decidió por última vez, y luego de que Juan cante Can't Stop the Feeling y Pepe Qué nivel de Mujer, decidieron que el punto sea para Otero,

Finalmente, todo quedó en manos de la gente que mandó sus votos telefónicos, y Pepe Ochoa y Sol Bardi se convirtieron en los nuevos campeones. ¡Felicitaciones!

Flor Peña contó en el Cantando 2024 una desopilante anécdota con Cacho Castaña: "Creí que moría"

Este viernes en el Cantando 2024 (América) la participante Rocío Quiroz interpretó un tema del reconocido Cacho Castaña y despertó un divertido recuerdo de Florencia Peña con el cantante.

"Yo tengo una anécdota con Cacho muy graciosa”, deslizó la conductora remontándose al año 2004 cuando ella se encontraba protagonizando la serie de La Niñera.

“El vino a hacer un personaje de La Niñera y me invitó a que lo vaya a ver al Ópera. Yo me confundí, me fui al Gran Rex, me dieron las entradas y era Les Luthiers”, comenzó comentando.

Luego, continuó: “Cuando me di cuenta me crucé. Me fui, un papelón. Cuando veo digo ay no, es Les Luthiers. Me guardé las entradas y me crucé. Llegué tarde….”.

“Cuando estoy entrando Cacho: 'dice está entrando la niñera y le quiero dedicar un tema'. Me empieza a cantar 'Señora si usted supiera, las cosas que yo le haría…'¡Yo creí que me moría!”, relató muerta de la risa.