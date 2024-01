Hernán Martín volvió a sus raíces como actor: "Es caótico, pero se disfruta"

Hoy en Mar del Plata vuelve despues de 15 años a revivir ese mundo en el Teatro Refasi con Fabulosas del humor, donde baila, canta y actúa junto a un equipo de transformistas como Mau Esplash, La Moran, Madison Boticcelli y su productor La Chela Show.

¿Cómo es vivir esos camarines rodeado de purpurina, maquillajes y vestidos con tantos artistas?

Es caótico literal, pero se disfruta. No falta nunca la pelea de egos o que una peluca aparece en la otra punta y siempre todos corriendo. Extrañaba esa adrenalina de cambiarme tantas veces en tan poco tiempo y volver a salir al show. Es caótico pero bello a la vez.

¿Qué proyectos tenes en Buenos Aires ?

Mis proyectos comienzan a partir de abril. Vuelvo con la comedia de Enmadrados en el teatro Multiescena, dirijida por Jesús Montoya y Gerard Gabriela. Es una comedia éxito que ya lleva su sexta temporada consecutiva. Y me sumo al elenco de Amontonados en el Paseo La Plaza a partir de Julio bajo la dirección de Daniel Mansilla.

¿Cuáles consideras que fueron tus mejores trabajos actorales?

Soy un actor en donde no vas a encontrar cada vez que me veas algo parecido a mí o de otro personaje que haya hecho. Suena como ególotra pero no soy yo el que lo dice sino grandes actores que me han felicitado por eso. Me gustó mucho interpretar a un abusador de época en Rock para una abuela virgen, a La chepa y La Ñepa donde me montaba de mujer, en ¿Qué hice yo? donde hacía de un técnico sexopata y por supuesto de mis favoritas 5gays.com, al lado de tremendo elenco con grandes actores como Christian Quiroga que fue nominado a estrellas junto a Luciano Castro y Facundo Arana.