Homicidio en Villa Luzuriaga: dos menores fueron entregados por sus madres tras el crimen

Los investigadores reconstruyeron la ruta de los acusados mediante cámaras de seguridad, que registraron su fuga, la compra en el supermercado y la posterior toma de un remise para continuar su escape. El fiscal Arribas confirmó que uno de los menores, de 17 años, había pagado con su billetera virtual, lo que permitió identificarlo mediante registros del RENAPER y derivar su causa a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza.

Durante los allanamientos, un menor intentó escapar por los techos. En la vivienda del mayor detenido, Alex Muñoz, la policía secuestró la ropa que habría usado para cometer el crimen y una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, además de cincuenta municiones marca Magtech. La pistola será sometida a peritaje balístico para determinar si se utilizó en el homicidio.

Se espera que la indagatoria de Muñoz se lleve a cabo en las próximas horas, mientras los menores ya quedaron a disposición de la Justicia Juvenil.