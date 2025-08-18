Homicidio en Villa Luzuriaga: dos menores fueron entregados por sus madres tras el crimen

Dos menores prófugos por el homicidio de una mujer en Villa Luzuriaga, en medio de un robo frente a su hijo de 15 años, fueron entregados a la Policía bonaerense por sus propias madres.
Los menores habrían participado en el asesinato de Rita Mabel Suárez, de 47 años, durante un robo. La investigación permitió detener a un joven de 19 años y seguir la ruta de fuga de los acusados.
Dos menores prófugos por el homicidio de una mujer en Villa Luzuriaga, en medio de un robo frente a su hijo de 15 años, fueron entregados a la Policía bonaerense por sus propias madres.
El crimen ocurrió el jueves pasado en esa localidad de La Matanza y ya había sido detenido un mayor de edad, identificado como Alex Muñoz, de 19 años, tras una investigación a cargo del fiscal de Homicidios, Adrián Arribas. Durante el fin de semana, las tareas policiales se centraron en localizar a los menores involucrados, identificados como responsables del hecho.
Según fuentes del caso, se implementó un grupo de contención y asesoramiento para los familiares, especialmente las progenitoras, con quienes se negociaba la entrega de los adolescentes. La pista que permitió dar con ellos surgió de un supermercado chino, a seis cuadras de la escena del crimen, donde realizaron compras después del hecho; uno de los menores pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que llevó a una serie de allanamientos en Rafael Castillo.
La víctima fue identificada como Rita Mabel Suárez, de 47 años. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Florio, donde su hijo alertó a la Policía que tres ladrones habían baleado a su madre para robarle su Renault Sandero. Suárez fue trasladada a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde falleció.
Los investigadores reconstruyeron la ruta de los acusados mediante cámaras de seguridad, que registraron su fuga, la compra en el supermercado y la posterior toma de un remise para continuar su escape. El fiscal Arribas confirmó que uno de los menores, de 17 años, había pagado con su billetera virtual, lo que permitió identificarlo mediante registros del RENAPER y derivar su causa a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza.
Durante los allanamientos, un menor intentó escapar por los techos. En la vivienda del mayor detenido, Alex Muñoz, la policía secuestró la ropa que habría usado para cometer el crimen y una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, además de cincuenta municiones marca Magtech. La pistola será sometida a peritaje balístico para determinar si se utilizó en el homicidio.
Se espera que la indagatoria de Muñoz se lleve a cabo en las próximas horas, mientras los menores ya quedaron a disposición de la Justicia Juvenil.