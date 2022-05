Marcela Iglesias, la argentina que quiere ser como la muñeca Barbie

Si bien aclaró que ya es ciudadana estadounidense, detalló que las complicaciones la hicieron más fuerte. "A mi mamá nunca le gustó y nunca me compró una muñeca Barbie, por eso me agarró la obsesión", confesó.

Además, agregó: "Ahí dije que yo misma me iba a convertir en una Barbie, después se me ocurrió la casa de los plásticos, ahí explotó y me empezaron a conocerme".

Cada día, Iglesias comparte fotos y videos en su cuenta oficial de Instagram, donde ya logró cosechar más de 825 mil seguidores. Allí, se muestra en las tiendas oficiales de la muñeca, adquiriendo accesorios que la ayudan a complementar sus outfits.

"Comencé a rellenar mis senos y la cola para parecerme más a la muñeca, pero cuando mi cuerpo se convirtió en una forma más curva, de repente se veía muy voluptuoso. Fue entonces cuando comencé a pensar en convertirme en una muñeca humana", le contó al diario británico Metro.

Además, admitió: "Con el paso del tiempo, me obsesioné más con la estética de la muñeca porque cada una de las Barbies me parece perfecta".

La "mujer Barbie" asegura que no se ha sometido a ninguna cirugía estética porque le da miedo, pero que sí ha recurrido a rellenos faciales y labiales, bótox e hilos para tensar la piel. "Siempre pensé en la posibilidad de implantes mamarios, pero por alguna razón después de más de 20 consultas todavía tengo dudas", aseguró.

En esta línea, la argentina contó: "Mucha gente me acusa de parecer falsa, pero si me conoces en persona, verás que mi belleza es natural. Sí, generalmente creo el look con maquillaje, pero eso no significa que soy una persona plástica".

"Vivir en Hollywood ayuda mucho porque hay muchas cosas que puedo comprar para que parezca más una Barbie", festejó esta mujer que tiene una verdadera obsesión con la muñeca.