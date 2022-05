Murió Ray Liotta, el actor de Buenos muchachos

Entre sus roles recientes resaltaron The Many Saints of Newark (la precuela de la serie Los Soprano), Historia de un matrimonio y No Sudden Move. También le dio voz al personaje Tommy Vercetti en el célebre videojuego GTA Vice City.

Ray Liotta

Quién era Ray Liotta

Ray Liotta había nacido el 18 de diciembre de 1954 en Newark, Nueva Jersey y su figura creció a partir del rol del mafioso cocainómano de Henry Hill que encarnó en Buenos muchachos.

El exitoso film dirigido por Martin Scorsese fue la razón del ascenso de Liotta a lo más alto de Hollywood. A partir de ese momento, sus trabajos siempre estuvieron ligados a villanos, policías corruptos o mafiosos.