Un influencer argentino mostró cómo se vive la Navidad de China

Festejar esta multitudinaria fiestas con el coronavirus todavía amenazando al mundo no es sencillo tampoco para China, aunque según cuenta Brian, la situación está controlada por las autoridades locales. “Aproximadamente todos los días hay cien casos nuevos”, dice el influencer. “Con el tema de Omicrón se sabe que en un par de ciudades hubo apenas os casos descubiertos en las cuarentenas que se hacen las personas que vienen de otros países al ingresar a China”.

“En China actualmente hay 80 zonas esparcidas por todo el territorio denominadas ´de riesgo´”, comenta Brian, pero señala que esto no representa una amenaza para el resto de los habitantes del país que viven sus vidas sin ningún tipo de restricción adicional. “La única recomendación que se les hace a los ciudadanos es que no salgan de sus ciudades sin no tienen ninguna razón apremiante para hacerlo”.

Para poder entrar a cualquier espacio cerrado o tomar transportes públicos como los taxis, se debe escanear un código QR que sirve de pase sanitario que certifica que la persona no tiene coronavirus o si estuvo en contacto estrecho con un portador el virus y si está vacunada.

Los comercios suelen estar íntegramente decorados con adornos navideños, los shoppings lucen enormes árboles de Navidad. En los mercados chinos es común encontrar en estas fechas alimentos que no se ven en otros meses del año como algodón de azúcar o tamales mexicanos, así también se puede escuchar continuamente música navideña en los negocios y hasta villancicos cantados por niños y jóvenes en inglés.

Como dato curioso en la cultura China las manzanas están muy ligadas a la Navidad. Esto tiene que ver con el idioma. En chino “Noche de Paz” se dice ping an ye que suena muy similar a como ellos denominan a la manzana ping guo, entonces se regalan dulce de manzanas o la propia fruta para desear una Navidad feliz.

¿Y cómo lo festejan los argentinos en China?

En la Embajada Argentina se celebró la Navidad con una semana de antelación invitando a los miembros de la Asociación de Argentinos en China dónde se festejó con vino, empanadas y hasta un espectáculo de tango.

Brian González

¿Quién es Brian González?

Oriundo de San Vicente en el sur “más sureño” de lo que hoy llamamos AMBA, Brian comenzó por curiosidad a estudiar chino mandarín apenas terminó la secundaria. Su desempeño en esa lengua fue tal que fue merecedor de una beca para perfeccionar sus conocimientos en China dónde viajo con solo 18 años y todavía sigue viviendo allí desde hace 22 años.

Brian además es panelista de la televisión pública china, fue el traductor oficial de Leonel Messi cuando estuvo en ese país y de otros embajadores argentinos. Es uno de los más famosos influencer extranjeros en China con millones de seguidores en redes sociales y encara sus propios proyectos económicos tras recibirse en Comercio Exterior.

Actualmente Brian es consultado asiduamente por medios argentinos desde que estalló la pandemia de coronavirus contando desde la propia Wuhan, territorio que se presume comenzó todo- las últimas novedades de lo que ocurre en una de las más grandes potencias del planeta.