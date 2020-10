Caso Etchevehere: la Justicia de Entre Ríos resolvió ampliar las cautelares en la disputa de los hermanos

La Justicia de Entre Ríos resolvió ampliar las cautelares en la disputa de los hermanos Etchevehere

El juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, resolvió esta tarde mantener las medidas cautelares dictadas ayer y ampliarlas al disponer la prohibición de realizar cualquier acto que implique impedir el egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural “Casa Nueva”, donde se encuentra Dolores Etchevehere.

Además, el juez pidió a las partes que designen una nómina de seis personas que podrán ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa entre Dolores y sus hermanos Luis Miguel (exministro de Agroindustria de Mauricio Macri), Juan Diego y Arturo Sebastián, quienes se oponen a que en ese predio se desarrolle un emprendimiento agroproductivo denominado como "Proyecto Artigas".

Las medidas fueron resueltas ante la presentación realizada por los fiscales Oscar Sobko y la fiscal auxiliar María Constanza Bessa, según indicaron fuentes judiciales de la provincia de Entre Ríos.

Durante toda la jornada de hoy, los hermanos y un grupo de personas se instalaron en la puerta del establecimiento rural e impedían que pudieran ingresar o egresar personas y vehículos del predio "Casa Nueva"

El magistrado les pidió a las partes que "requieran una autorización por escrito si existe la necesidad de ingresar equipos o materiales, necesarios para la subsistencia personal y realización de trabajos de laboreo"; detallando cincunstanciadamente el pedido.

Además, se llamó a una audiencia de conciliación para mañana a las 9:00 en el juzgado de Garantías de la Ciudad de La Paz, donde deberán concurrir las partes personalmente, o patrocinadas por letrado.

"Hoy siento que estoy privada de la libertad. No puedo dejar este campo. Luis Miguel es una persona violenta que no acepta que se haga su voluntad. Esto ha sido así durante los últimos 11 años. Yo respeto la Justicia, que dijo aquí no hay usurpación", señaló Dolores a los medios.

Los tres hermanos varones presentaron una denuncia por extorsión y presunta violencia económica contra Dolores, que el lunes deberá declarar por video conferencia ante el fiscal federal Federico Delgado.

"Voy a declarar y voy a contar mi verdad. Cómo lo vengo haciendo durante todos estos años en los que sufrí muchos. Este hombre es un violento y es peligroso", subrayó Dolores sobre su hermano Luis Miguel.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabios, impulsor del Proyecto Artigas y representante de Dolores consideró que "hoy el clan Etchevehere dio una clase magistral de poder".

"Violaron el perímetro, desobedecieron una orden judicial, sostuvieron un cerco ilegal. El poder real nuevamente se impuso a un estado pusilánime que nunca se le anima a los dueños", remarcó Grabois a través de su cuenta de Twitter.