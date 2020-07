Dietrich, sobre su procesamiento: "La parcialidad que ha tenido el juez en este caso es increíble"

Guillermo Dietrich, procesado por Canicoba Corral por administración fraudulenta

El ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich brindó una entrevista con A24 luego de que esta mañana haya sido procesado por el juez Rodolfo Canicoba Corral por administración fraudulenta por la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol S.A.

LEÉ TAMBIÉN: Canicoba Corral procesó a Dietrich por presuntas irregularidades en concesión de peajes

Dietrich negó cualquier tipo de irregularidad y alegó que hubo alevosía por parte del juez y una intención del kirchnerismo de instalar "que todos somos iguales".

El ex funcionario negó que se hayan aumentado los precios de los peajes de manera intencional para favorecer al grupo Macri, accionista de Autopista del Sol. "La familia Macri tenía un porcentaje muy chico (de la empresa) que vendió más de un año antes de que hayamos hecho esta negociación. Negociación que habían comenzado los gobiernos anteriores. Continuamos el proceso que venía haciendo el gobierno anterior", dijo.

"Las acciones de esta empresa aumentaron 7 veces más en el gobierno de CFK que en el gobierno de Macri. Y no se los benefició absolutamente en nada. No sólo podemos probarlo, sino que no robamos. Hicimos todo con transparencia"

Al respecto de la causa, Dietrich aseguró que no tuvo acceso a las pruebas, que fueron negadas por el juez. "La parcialidad que ha tenido el juez en este caso es increíble". Y agregó: "Hay una intencionalidad de un sector del kirchnerismo para igualar todo. Hacer ver que todos somos iguales".

Sobre el final, Dietrich dijo que no teme ir preso y que podrá demostrar que no hubo fraude en el manejo de la situación.