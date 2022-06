El fuerte descargo de Natalia Denegri tras el fallo de la Corte por su denuncia contra Google

No hay derecho al olvido para Natalia Denegri porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Civil que había hecho lugar a un planteo contra Google de la periodista, empresaria y productora argentina para que no aparecieran en los buscadores los videos del “caso Cóppola” cuando se los buscara por su nombre.

Natalia Denegri

El duro descargo de Natalia Denegri

"Vulnera todos los derechos de las víctimas y menores de edad. Fui víctima de un delito. La propia Corte lo reconoce. Fui manipulada", dijo. Y apuntó: "Voy a apelar por mis hijos. Son mis derechos humanos vulnerados. Yo era menor de edad. Voy a seguir luchando. Mi hermano sufrió fobias sociales por el bullying que recibió. Mi papá sufrió un infarto. Mi mamá también la pasó muy mal, sin poder salir de su casa. Yo no quiero que mis hijos sufran eso. Yo tengo una vida, tengo una carrera, pasaron 30 años", repitió.

Y siguió: "Yo no quiero eliminar nada. Todo lo periodístico y lo informativo va a quedar. Solamente desvincular donde generan violencia de género. Que se desvinculen buscando mi nombre y apellido. Todo lo demás va a quedar pero sin mi nombre y apellido", dijo Denegri.

Natalia Denegri: "Están vulnerados todos mis derechos"

Natalia Denegri retrato .jpeg Natalia Denegri se presentará con sus abogados en la primera audiencia pública que tendrá lugar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por la demanda que inició contra la empresa Google inc. en reclamo del derecho al olvido.

La periodista argentina había ganado el juicio contra Google en dos instancias, pero la empresa del buscador presentó un recurso que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

"Me resulta muy raro el cambio de parecer de la Corte. No se entiende. Iban a fallar todos a favor y en el último mes hubo un cambio. Es muy raro lo que pasó", sentenció.

Al ser consultada sobre que la involucren en el caso Coppola, Denegri reiteró: "Están vulnerados todos los derechos. Soy una víctima. Pasaron 30 años y no hay derecha. Me pasaron de los analógico a lo digital. No hay derecho a hostigar a una persona de esta manera".

Los argumentos de la Corte Suprema sobre la causa judicial

Se sostuvo que Denegri “es una persona pública que justamente cobró notoriedad en esa época, que se expuso voluntariamente a los programas de televisión que hoy cuestiona”, en torno al episodio conocido como “Caso Coppola”.

“Eliminar dichos contenidos afectaría a la libertad de expresión, y privaría a la sociedad de tener acceso a esa información”, consideró la Corte.

“La Constitución Nacional garantiza una amplia protección a la libertad de expresión, la cual tiene un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales, entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo por ella establecido”, sostuvo el fallo.

Los jueces advirtieron que hacer lugar a razonamientos “basados en gustos o puntos de vista particulares” desembocan en un “estandar de análisis una variable extremadamente maleable y subjetiva que abre la puerta a la arbitrariedad y, por ende, debilita la protección de la expresión”.

El comunicado de Google Argentina sobre el caso Natalia Denegri

Desde su filial en Argentina, Google emitió un comunicado luego de conocido el fallo de la Corte.

“Valoramos positivamente el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que confirma su fuerte compromiso con la libertad de expresión e información en Internet y el derecho de los ciudadanos a buscar y acceder a contenidos de interés público", dice el comunicado.

"Ratifica así que los motores de búsqueda como Google cumplen un rol esencial para la libertad de expresión, pues potencian el ejercicio de su dimensión social. Coincidimos además en que el mero paso del tiempo no implica que las noticias ni la información pierdan su relevancia ya que son fundamentales para el ejercicio de la memoria social”, destaca el texto de Google.