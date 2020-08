Para el ex ministro Garavano, la reforma judicial "es lo más parecido a lo que hizo Menem"

El ex funcionario también dijo estar en contra de la ampliación de la Corte Suprema (Foto: archivo).

El ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, se mostró muy crítico con el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno. Además de afirmar que tiene “serias falencias”, sostuvo que la iniciativa “huele a menemismo, es lo más parecido”.

“Me gustaría pensar que se quiere, y es lo que todos queremos, mejorar la Justicia. Pero no es eso lo que surge del proyecto que se ha presentado. El proyecto presentado tiene serias falencias, tiene muchas cosas parecidas a cuando Menem (Carlos) hizo la reforma allá por 1992 y amplió la Corte. Eso genera mucha preocupación”, planteó Garavano en una entrevista con Animales Sueltos.

“¿Si esta reforma huele a menemismo de los 90? La verdad es que sí, es lo más parecido. Está muy lejos de lo que fue el proyecto Béliz (Gustavo) y de nuestra idea, que era seguir avanzando con el sistema acusatorio”, agregó luego.

En relación con la chance de ampliar el número de cinco jueces que actualmente tiene el supremo tribunal, Garavano se mostró en contra de la idea.

“Durante los cuatro años de gestión me preguntaron muchas veces sobre la ampliación y dije muchas veces que ese no es el camino, del mismo modo que ampliar la cantidad de jueces en Comodoro Py. Me parece que se deben busca otro tipo de soluciones, como era el proyecto de Justicia 2020, que iba por soluciones mucho más sistémicas que poner jueces y tratar de pensar que que con eso vamos a solucionar los problemas”, concluyó.