Espionaje ilegal: excarcelaron a Susana Martinengo, la ex funcionaria de Macri

La ex funcionaria se desempeñaba como coordinadora de Documentación Presidencial durante el gobierno de Cambiemos (Foto: archivo).

La ex coordinadora del área de Documentación de la Casa Rosada en el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, fue excarcelada este martes en la causa por presunto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y el domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, planteó que sigue vigente la prohibición de salir del país, pero decidió que es innecesario que permanezca con prisión domiciliaria.

"No se encuentran reunidos los elementos que permitan presumir de manera fundada que Susana Mabel Martinengo intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”, concluyó el letrado en su resolución.

Martinengo había declarado ante la justicia federal que “no tomaba partes de inteligencia” de los espías con los que se relacionaba, sino que “tomaba información”. Además, aseguró que no pasaba mensajes “para arriba”, desmintiendo lo que había dicho en distintos audios incorporados al expediente.

LEÉ TAMBIÉN: El juez que investiga la causa por presunto espionaje ilegal dio positivo en coronavirus

“Yo no recuerdo haber pasado nada. Le pude dar algún comentario a Dario Nieto por WhatsApp, pero no tengo presente haberle pasado nada”, aseguró tras señalar que su vínculo con el secretario privado de Macri era estrictamente formal y que no tenía relación con el ex presidente porque “se encontraba en la otra punta de las oficinas”.