"Gestapo" sindical: el abogado del "Pata" Medina dijo que la causa podría involucrar a Vidal y Macri

"Nosotros la focalizamos sobre María Eugenia Vidal, pero también consideramos uqe hay muchísimos indicios respecto de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y otros funcionarios", afirmó.

Los citados por Kreplak son el actual intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Alan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

Consultado por esta medida, Albarracín respondió que "era algo que nosotros estábamos reclamando, considerábamos que ya se habían juntado demasiadas pruebas. Es una decisión adecuada y que llega en tiempo oportuno".

A la vez, dijo que los exfuncionarios "se presentaron con abogados defensores, pero no aportaron un solo dato que permita esclarecer nada. No hay la más mínima actitud de colaboración para el avance de la investigación".

"Lo único que vemos son algunas presentaciones que van en línea con la estrategia de la exgobernadora, de plantear algunas chicanas procesales", añadió.

Albarracín detalló además que "hay más de 30 reuniones registradas, no solamente a través de la agenda del exministro de Trabajo Villegas, sino a través de los registros de ingresos a la AFI, la Casa Rosada, y muchísimas otras comunicaciones más".

"El video es una prueba muy importante porque muestra en vivo y en directo cómo operaban y el grado de impunidad que sentían en ese momento, pero hay un caudal probatorio tanto o más importante que ese video", advirtió.

Por último, aclaró que ya pidieron "que se amplíe la imputación hacia Mauricio Macri, no pedimos su llamado a indagatoria porque faltan algunas diligencias concretas para analizar su situación. Sí estamos seguros de que la prueba incorporada hasta ahora permite el llamado a indagatoria de María Eugenia Vidal".