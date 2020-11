Ordenan investigar la responsabilidad de Macri, Aguad y el ex jefe de la Armada por el Hundimiento del ARA San Juan

Nuevo revés en la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan.

En el marco de la investigación por el hundimiento del ARA San Juan, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

Con un fallo de 177 páginas, el tribunal dio lugar al pedido que habían realizado los familiares de los tripulantes fallecidos, al tiempo que respaldó la mayoría de los procesamientos sobre altos mandos de la Armada realizados por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.

De esta manera, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Claudio Villamilde (ex comandante de la fuerza de submarinos), Luis Enrique López Mazzeo (ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval), Héctor Alonso (ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos), y Hugo Miguel Correa (ex jefe de departamento de operaciones), entre otros.

Según la acusación de Yañez, los ex altos mandos incurrieron en los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.

En tanto, los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman dispusieron que Jorge Sulia (ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina) y Eduardo Malchiodi (ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada) fueran sobreseídos.

Además, se dispuso la realización de una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías" del hallazgo del submarino hundido realizado por la empresa Ocean Infinity y ordenaron una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales”.