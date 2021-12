Ricardo Echegaray: "Los jueces no hicieron derecho, me condenaron por mis convicciones políticas".

El exfuncionario del kirchnerismo consideró que fue condenado "por haber formado parte de lo que se llama la Década Ganada y del gabinete que más decisiones estratégicas tomó".

Echegaray recibió una condena de cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública, mientras que los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, que estaban acusados como partícipes necesarios, fueron absueltos.

"Me cagaron la vida", dijo el extitular de la AFIP al referirse a los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos, que conforman el Tribunal Oral Federal Tres (TOF3 ).

En ese contexto, Echegaray explicó que otorgó "más de 1.600 planes de pago de la misma manera", al tiempo que habló de "presiones de muchos sectores" para que se lo declare culpable.

"Sabían que tenían que dictar la absolución de De Sousa y López, sabían que no habían cometido ningún delito, y dijeron 'acá Echegaray habrá hecho alguna administración fraudulenta solo', y ahora se la agarrarán con el resto de los funcionarios que me aconsejaron que diera los planes de pago, y no con todos, de manera selectiva", sostuvo.

En tanto, aseguró que "el contexto" del juicio "fue de mucha presión en los últimos días, presión de poderes que no forman parte del Poder Judicial".

"Entre las 5 y las 7.30 de la tarde pasó algo. Y desde que terminó el juicio hubo presión de mucho sectores sobre este fallo", reafirmó.

Y agregó: "La decisión que tomaron es arbitraria y disparatada. No me voy a quedar cruzado de brazos cuando sé un montón de gente fue a verlos a sus despachos, se comunicaron por teléfono".