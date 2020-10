Traslado de jueces: Bertuzzi aseguró que confía "plenamente en lo que la decida la Corte"

El juez Pablo Bertuzzi habló en exclusivo con Eduardo Feinmann en el Noticiero de A24

El juez Pablo Bertuzzi habló en exclusivo con Eduardo Feinmann en el Noticiero de A24 donde se refirió a la reunión que los cinco miembros de la Corte Suprema tendrán mañana para definir la situación de su traslado suspendido, que también involucra a los camaristas Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

"Estamos aguardando muy tranquilos con los colegas la decisión que va tomar la Corte Suprema. Nosotros confiamos plenamente en lo que la Corte y sus integrantes vayan a decidir", dijo el magistrado.

Y agregó: "Acudimos a esa instancia porque sabemos que la Corte ya sobre este tema ha opinado oportunamente, esta famosa acordada 7 del año 2018 (...) Es decir, si esas condiciones que la Corte estableció en el considerando 7, el traslado debe considerarse definitivo. No hay posibilidad de que pueda considerarse un traslado de manera transitoria a menos que no se cumplan esas condiciones".

Tras ser consultado sobre si se siente perseguido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo: "Tengo dificultad de expresarme sobre este punto. Hay muchas causas en trámite, con distintos funcionarios que actualmente están ocupando cargos en el Gobierno Nacional que están como imputados y sería imprudente que yo me pronuncie, porque estoy a cargo de esas causas".

Por su parte, Bertuzzi se encargó de desmentir versiones que se mencionaron en torno a su ausencia, como la de sus colegas, a la audiencia en el Senado. "Cuando nos citaron a la audiencia hicimos una presentación muy respetuosa en donde si usted lee el encabezamiento claramente señalamos que de momento no correspondía concurrir porque nosotros habíamos iniciado una acción judicial que estaba en pleno trámite", explicó.

Sobre la acusación de haber sido ubicados en sus puestos con la intencionalidad de encarcelar a Cristina Kirchner, sostuvo: "He leído eso, a mi no me puso nadie ahí, el traslado se inicia porque yo pedí ir a ese lugar. A mi también me trasladó Cristina Kirchner a un tribunal, eso demuestra que es un procedimiento normal".