Tres años del hundimiento del ARA San Juan: arranca el tramo judicial, con foco en la responsabilidad política

Las querellas solicitaron que se investigue y se cite a indagatoria al expresidente Mauricio Macri.

A tres años del último contacto con el submarino ARA San Juan, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se apresta a dictar una resolución en el marco de la causa que investiga el hundimiento, con el foco puesto en las responsabilidades políticas del gobierno de Mauricio Macri en el hecho.

El tribunal se expedirá "en menos de dos semanas" respecto de diferentes planteos realizados entre el 29 y 31 de octubre últimos, tanto por parte de las defensas de los seis altos mandos de la Armada procesados en la investigación, como de las querellas que representan a los familiares de los tripulantes.

Las querellas pidieron que se agraven las calificaciones de los oficiales procesados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, en primera instancia; y también solicitaron que se investigue y se cite a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada Marcelo Srur, pedido que fue acompañado por el fiscal ante el tribunal, Norberto Bellver.

La audiencia de apelación dejó además impactantes declaraciones del contralmirante Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, al sugerir que las autoridades habían sido advertidas, apenas 20 días después de la desaparición, sobre la localización del submarino en las profundidades por la información que les brindó el buque chileno "Cabo de Hornos".

El presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro, Javier Leal de Ibarra, dijo que -tras 25 horas de audiencias- tienen la perspectiva de que "en menos de dos semanas" estará listo el fallo.

En el fallo de primera instancia que fue recurrido por las partes, la jueza jurisdiccional procesó a seis oficiales, sobreseyó a otros y no señaló responsabilidades hacia el expresidente Macri, el ex ministro Aguad y el ex comandante Srur, como habían solicitado en la apelación los abogados de los familiares.