Los vecinos de Lázaro Báez protestaron frente a su casa en Pilar

Vecinos de Lázaro Báez no quieren convivir con el empresario en el country. (Captura de Tv)

Ante la inminente liberación para cumplir prisión domiciliaria que la justicia le otorgó a Lázaro Báez, previo un canon de fianza de más de 600 millones de pesos, los vecinos del country Aires de Pilar protestaron frente a la casa del empresario. Las personas que se acercaron no sólo no desean tenerlo en el barrio cerrado sino que por su deuda de más de un millón de pesos en expensas solicitaron que no se le acepte su convivencia.