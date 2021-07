Diego Maradona y su vínculo con los deportes olímpicos

Este es su vínculo con las disciplinas presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

ATLETISMO

Diego Maradona entrenando para Italia '90

BÁSQUET

Diego Maradona habla de BÁSQUET (Jordan, Curry, Lebron, Durant, Ginóbili, Scola)

Encuentro Diego y Manu - 2005

Maradona le explica a Manu Ginóbili por qué debía ser el MVP en las Finales NBA 2004

BÉISBOL

Maradona haciendo jueguitos con una pelotita de béisbol

BOXEO

https://twitter.com/merengues2/status/1332358199744339968 Lo que no sabias de @maradona

Diego "El grande"... Maradona quiso poner en alto el nombre de un doble campeón mundial de boxeo que no tenía el reconocimiento de sus logros.... y se subió al ring! pic.twitter.com/Z7QYfrlaJ7 — marcos jimenez (@merengues2) November 27, 2020

Con la mano de Dios, Diego Maradona aprendió boxeo con Mike Tyson

CICLISMO

“Siempre me gustó. No soy un especialista. Pero siempre me gustó por el esfuerzo que hacen los chicos. Es muy muy duro el ciclismo”.

Diego Armando Maradona e il ciclismo Dubai Tour 2014

EQUITACIÓN

GIMNASIA TRAMPOLÍN

GOLF

Diego Maradona haciendo jueguitos con una pelota de golf | Franco Vilas

MARADONA CAE EN UN LAGO POR JUGAR GOLF

HANDBALL

HOCKEY SOBRE CÉSPED

View this post on Instagram A post shared by Magui Aicega (@maguiaicega)

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1202774138768805888 Juan Martín López, campeón olímpico con la Selección argentina de hockey, cumplió el sueño de todo futbolero: conocer a Diego Maradona. ¡Y le regaló un objeto que vale oro! pic.twitter.com/avmDoGIw2c — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2019

Luego del primer video (derrota ante Holanda por la semifinal de Beijing 2008), Diego apareció en el partido por el tercer puesto y pasó esto:

https://twitter.com/anyudemilio/status/1419005400486133765 Diego Maradona hincha: alentando a Las Leonas el día que ganaron la medalla de bronce en los #JuegosOlimpicos de Beijing 2008, tras vencer a Alemania. “Las zapatillas me dijo la Claudia”, le grita el Diez desde la tribuna a Luciana Aymar. pic.twitter.com/APSdqedJND — Andrea D’Emilio (@anyudemilio) July 24, 2021

JUDO

En el CeNARD, junto a la selección nacional comandada por Néstor López Piccioni.

LEVANTAMIENTO PESAS

LUCHA

Perdón, no había del deporte y no podía no poner ésta

NATACIÓN

RUGBY

Festejo Maradona con Los Pumas

Rugby World Cup. Maradona celebrates all Argentina's tries vs Tonga

SKATEBOARDING

Casi...

TAEKWONDO

https://twitter.com/TV_Publica/status/1405531089016221701 ¡La pasión por el deporte trasciende a las disciplinas! Él: uno de los futbolistas más grandes de la historia. Ella: campeona Panamericana de Taekwondo. En #Relatoras Argentinas conocemos a @aromachuk y su relación con Maradona. Volvé a ver el programa en https://t.co/vz0EVVWVQj pic.twitter.com/QQewL3zRQ0 — Televisión Pública (@TV_Publica) June 17, 2021

@aromachuk recordó en el programa #Relatoras de la @TV_Publica el día que conoció a Maradona (20/07/2016).



"Diego me ayudó para poder viajar al mundial de Taekwondo de Hungría "



cc @marianopeluffo pic.twitter.com/jq4WIJi5vB — El Gráfico (@elgraficoweb) June 16, 2021

TENIS

https://twitter.com/QuiqueCano/status/1332020292110209030 Recordar a #Maradona en el tenis es sencillo. Mañana, 27 de noviembre, se cumplen 4 años de que Argentina obtuvo la #CopaDavis en Zagreb, y allí estuvo Diego

Este video lo hice a la salida del vestuario, en donde @delpotrojuan le regaló la raqueta con que venció a Cilic. pic.twitter.com/wNpgSxw68V — Enrique Quique Cano (@QuiqueCano) November 26, 2020

https://twitter.com/Tiempodetenis1/status/1292170768470638593 ¡COMO LA MÁQUINA NO HAY!

Recordamos aquellas palabras con las que Maradona describió a uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, Roger Federer.

: @ESPNFCarg pic.twitter.com/Uw0R9jjks5 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 8, 2020

https://twitter.com/TennisTV/status/1331642272677588993 "For Argentinian people, Maradona is like another God" - @delpotrojuan



RIP Diego Maradona pic.twitter.com/xN6vxUWObc — Tennis TV (@TennisTV) November 25, 2020

TENIS DE MESA

No es tenis de mesa, pero es el mejor ping pong que le hicieron al Diego:

Líbero VS Diego Armando Maradona COMPLETO

TIRO CON ARCO

Tiro al arco. O al blanco, como prefiera

Maradona - Video Inedito, Diego tirandole a los palos

VELA

Perdón, no había del deporte y me gustó mucho ésta:

VOLEIBOL

https://twitter.com/gbobadi/status/861432588119965697 Mirá si Maradona se dedicaba al Voley pic.twitter.com/wZ2myfb6jk — Gonza (@gbobadi) May 8, 2017

https://twitter.com/EntreLineascom/status/1363515352706072576 Este video de #Maradona haciendo jueguitos tiene detrás una historia mucho más significativa.



La presencia de Diego fue para apoyar a los jugadores de la Selección Argentina de vóley que eran víctimas de un conflicto institucional.



(HILO) pic.twitter.com/8UEwJQpatW — Entre Líneas (@EntreLineascom) February 21, 2021

View this post on Instagram A post shared by Voleibol Argentino (@voley_feva)

VOLEIBOL PLAYA

Con Raúl y Michel Salgado en Abu Dhabi