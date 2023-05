La incómoda situación que vivió Julieta Poggio cuando le llegó el video íntimo de Tomás Holder

En una nota con Vía País, Julieta Poggio contó una situación desafortunada que vivió cuando se viralizó el video íntimo de Tomás Holder. Disney -como le decían en la casa- abrió el archivo sin saber muy bien qué era y se llevó una sorpresa.

“Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de mi hermana. En una cena familiar. O sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno", comentó la joven.

Por último, Julieta Poggio mencionó que no cree que haya sido él quien filtró la grabación. "No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte”, sentenció.

Tomas Holder.jpg

Se conoció un detalle del video íntimo de Tomás Holder, que no lo deja bien parado

Hace unos días, Tomás Holder estuvo en boca de todos tras la filtración de un video íntimo. En pocas horas, la grabación del ex Gran Hermano 2022 fue viral en las redes sociales.

En el video, que dura un minuto y medio, y se puede ver al muchacho de Rosario en pleno acto sexual con una morocha en la cama. La chica que aparece junto a él se llama Agustina, le dicen La Tana, tiene más de 18.000 seguidores en Instagram, donde sube permanentemente contenido erótico.

La joven estuvo en LAM y dio a entender que fue Tomás Holder quien filtró la grabación en la web. "Esto no es la primera vez que pasa. Ya se filtró un video de él", afirmó.

Tras la visita de Agustina al programa de Ángel de Brito, el ex Gran Hermano 2022 explotó indignado: "La mina esta dice no quiero fama. Si no querés fama, no vas a LAM. Nada eso. Me parece nefasto. Una locura enorme lo que están haciendo con mi imagen. Se tendrá que pasar a lo judicial".

En su cuenta de Instagram, la protagonista del video señaló un dato del video que se viralizó, que demostraría que fue Tomás Holder le encargado de filtrarlo.

"Anoche un seguidor me escribió y me puso: 'Tana, ¿te diste cuenta de que en el video que se filtró habla una cordobesa?'. Entré, chequeé el video y... ¡es verdad! Al final del video se escucha a una mina con la tonada cordobesa... ¿Y adivinen quién estuvo en Córdoba hace unos pocos días?", comentó la influencer, haciendo alusión al ex GH.