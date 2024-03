La insólita comparación del técnico de Mallorca sobre Lionel Messi: "Es una..."

Luego de la victoria de Barcelona por 1-0 sobre Mallorca, Xavi Hernández habló en conferencia de prensa y opinó sobre la comparación entre el joven de 16 años y Lionel Messi. "Los dos son zurdos cerrados y esto nos puede llevar a compararlos, pero comparar a algún jugador con Messi nunca es bueno porque todos salen perdiendo, estamos hablando de que Leo es el mejor jugador de la historia", expresó el exvolante. "Es un jugador diferencial, un futbolista muy especial que nos marca las diferencias y puede marcar una época en el club", sentenció.

La impresionante oferta del PSG por Lamine Yamal que el Barcelona rechazó

París Saint-Germain, consciente de la próxima pérdida de Kylian Mbappé al final de la temporada debido a la decisión del delantero francés de no renovar su contrato ni hacer uso de la extensión por un año más, está en la búsqueda de un reemplazo y ha fijado su interés en Lamine Yamal, la nueva estrella del Barcelona con apenas 16 años. El club francés habría presentado una oferta cercana a los 200 millones de euros por el talentoso jugador, según informó el medio español Marca. No obstante, los Culés, que no están dispuestos a dejar ir fácilmente a su mayor promesa con una cláusula de rescisión de mil millones de euros, rechazaron la propuesta del PSG.