Reino Unido: advierten que las personas que sufren reacciones alérgicas "significativas" no deben aplicarse la vacuna de Pfizer

Las reacciones alérgicas "significativas" incluyen medicamentos, alimentos o vacunas (Foto: archivo)

Responsables del servicio de sanidad pública británico advirtieron este miércoles de que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer/BioNTech.

La advertencia se produjo después de que dos trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico, que estuvieron entre los primeros en recibir la vacuna el martes, sufrieron reacciones alérgicas y necesitaron tratamiento.

El director médico del NHS en Inglaterra, Stephen Powis, explicó que ambas personas, que tenían un historial de alergias, se estaban recuperando correctamente.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), organismo independiente británico que la semana pasada se convirtió en el primero del mundo en autorizar esta vacuna, ha aconsejado ahora que "las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no la reciban" como precaución, añadió.

LEÉ TAMBIÉN: Una abuela británica de 90 años es la primera paciente vacunada contra el coronavirus en Occidente

Las reacciones alérgicas "significativas" incluyen medicamentos, alimentos o vacunas, según la MHRA.

Pfizer afirmó que el MHRA les había informado de las reacciones alérgicas, pero que durante los ensayos clínicos de fase 3 en más de 40.000 personas, la vacuna fue "generalmente bien tolerada, sin que se hayan registrado problemas de seguridad graves".

LEÉ TAMBIÉN: La agencia reguladora de Estados Unidos afirma que la vacuna Pfizer es segura

Vacunación masiva en el Reino Unido

El martes, miles de habitantes del Reino Unido se convirtieron en los primeros del mundo occidental en recibir una vacuna contra el Covid-19, cuando el NHS comenzó la mayor campaña de vacunación desde su creación en 1948.

La vacuna de Pfizer/BioNTech se administra en dos dosis, con 21 días de diferencia. Las personas mayores de 80 años, sus cuidadores y el personal sanitario son los primeros designados para ser vacunados.

"La vacuna de Pfizer es sintética, no se esperaba esto, es una sorpresa, no se había reportado en los 40.000 voluntarios. Estos dos casos se trata de personas con alergias grave, deben circular con inyecciones de adrenalina. A las personas con antecedentes con alergias graves se les recomiendan no vacunarse", explicó Marta Cohen, reconocida médica argentina que trabaja en el Reino Unido.