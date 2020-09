Navalny fue dado de alta y el Kremlin dice que es "libre" de regresar a Rusia, pero por ahora seguirá en Alemania

El líder opositor a Putin continuará su rehabilitación en Berlín (Foto: perfil de Instagram de Navalny).

"La condición del paciente ha mejorado lo suficiente como para darle el alta de la atención hospitalaria aguda". Con ese comunicado, la clínica de la Charité de Berlín anunció que el líder opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta, luego de una internación de 32 días.

Los médicos alemanes lograron salvarle la vida luego de que Navalny llegará en coma, trasladado desde Siberia. Los análisis determinaron que fue envenenado con un agente químico llamado Novichok.

Los médicos creen que el político está en condiciones de recuperarse por completo y no tener secuelas del envenenamiento. No obstante, el líder opositor ruso decidió permanecer en ese país. "Alexéi Navalny va a seguir por el momento en Alemania. Su tratamiento no ha terminado", declaró su vocera, Kira Yarmysh, en por Twitter.

Алексея Навального выписали из клиники «Шарите» pic.twitter.com/B15YKTtBgJ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 23, 2020

Poco después, el propio Navalny explicó por Instagram, la red social por la que anunció su recuperación y evolución, cuáles serán sus próximos pasos.

"Voy a ver a un fisioterapeuta todos los días. Quizás un centro de rehabilitación. Aguantarse con una pierna. Recuperar totalmente el control de mis dedos. Mantener el equilibrio", escribió el dirigente sobre cuáles serán sus próximos objetivos.

En su mensaje, acompañado por una foto donde se lo ve sentado en un banco en un parque berlinés, agregó: "Pregunto qué hacer para volver rápidamente desde el punto de vista no solo físico, sino también de la cabeza. Me gustó la respuesta: leer más, escribir en las redes sociales".

El Kremlin, sin reparos para su vuelta

Con su esposa, Yulia Navalnaya. Cumplió 20 años de matrimonio mientras estaba en coma en Berlín (Foto: perfil de Instagram de Navalny).

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que Navalny es "libre" de volver a Rusia si lo desea. "Sobre su vuelta a Moscú, es libre, como cualquier ciudadano ruso de hacerlo en cualquier momento", aclaró el vocero del gobierno de Vladimir Putin.

Rusia, en tanto, insiste en negar algún tipo de vinculación con el caso, mientras países como Alemania ya exigieron que brinde explicaciones al respecto.